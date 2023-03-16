С начала года казна Петербурга «сбросила вес» в два раза

За период с января по февраль 2023 года дефицит Петербурга достиг 71,53 миллиарда рублей. Это 49% от планового дефицита на весь год. Такие данные опубликованы на сайте «Открытый бюджет Санкт-Петербурга».
Так, за два месяца город «заработал» 47,34 миллиарда рублей — а это только 5% от всего объема средств, которые бюджет должен заполучить за 2023 год. В то же время тратил деньги Петербург с куда более быстрыми темпами. За этот же период расходы составили 118,86 миллиарда рублей – 10% от запланированных трат.
Для сравнения: за первые два месяца 2022 г. городской бюджет получил 107 млрд руб. доходов, а расходы составили 77,88 млрд руб. В прошлом году по итогам января–февраля профицит достигал 29,11 млрд руб.
Как рассказали «Ведомостям Санкт-Петербурга» в комитете финансов, такое отставание связано с изменениями в федеральном законодательстве. Сменился механизм уплаты налогов, пока система не совершенна и не отработана, вот и результат, уверяют в комитете.
Хотя, может быть, свой вклад внес (а точнее не внес) и сам Смольный. Оказывается, не хотят платить за парковки не только простые жители и гости Санкт-Петербурга, но и … Смольный! Да-да, как выяснилось, некоторые водители Смольного попали под увольнение, потому что скрывали номера автомобилей от камер на парковке вблизи городского парламента.