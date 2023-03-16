С начала года казна Петербурга «сбросила вес» в два раза

За период с января по февраль 2023 года дефицит Петербурга достиг 71,53 миллиарда рублей. Это 49% от планового дефицита на весь год. Такие данные опубликованы на сайте «Открытый бюджет Санкт-Петербурга».

Так, за два месяца город «заработал» 47,34 миллиарда рублей — а это только 5% от всего объема средств, которые бюджет должен заполучить за 2023 год. В то же время тратил деньги Петербург с куда более быстрыми темпами. За этот же период расходы составили 118,86 миллиарда рублей – 10% от запланированных трат.