Во Фрунзенском районе 15 марта сгорел человек

Вечером 15 марта, а именно в 20:59, сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получили очередной сигнал о пожаре. Как выяснилось, он произошел во Фрунзенском районе на улице Пловдивской,2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

Как говорят специалисты, пожар произошел в двухкомнатной квартире, обгорела обстановка на площади четырех квадратных метров. К 21:18 МЧСники смогли потушить пожар.

В результате пожара погиб человек. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что полиция Петербурга раскрыла запутанное убийство, совершенное в 2004 году. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В 2004 году в Пскове нашли труп 20-летнего молодого человека, который являлся жителем Петербурга. В крови мужчины нашли наркотики и алкоголь. Изначально предполагалось, что причина смерти — передозировка наркотиков.

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