От коронавируса скончались девять жителей Петербурга

Каждый день в новостной повестке фиксируется информация о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса. К сожалению, статистика продолжает быть не утешительной, в том числе и для Северной столицы.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 15 марта, в Петербурге зафиксирован 1306 случаев инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 95 жителей города. Скончались от заболевания девять горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1033 человека.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 898 603 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что вечером 15 марта, а именно в 20:59, сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти получили очередной сигнал о пожаре. Как выяснилось, он произошел во Фрунзенском районе на улице Пловдивской,2.