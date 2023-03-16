В России появился «Паспорт полярника»

Слышали ли вы когда-нибудь про такую штуку как «Паспорт полярника»? С 14 марта такой могут получить те, кто любит ловить Северное сияние. А зачем же этот документ нужен вообще?

Как пишет Табло СМИ, этот документ дает определенные привилегии. Например, это могут быть скидки на туры, проживание в отелях и обслуживание в ресторанах. В общем и целом, этот паспорт смахивает визуально на обычный российский. Более того, в нем можно будет ставить штампы в любом месте, которое находится за Полярным кругом.

В этом паспорте будет ваша персональная информация, а вот фото — в этом случае исключительно по вашему желанию, уточняет МК в Мурманске.

Ранее Gazeta.SPb писала, что только отрасль туризма смогла более-менее оклематься после затяжного ковидного кризиса, как ее окунули в новый. Из-за «закрытого неба» от многих авианаправлений Россия оказалась отрезана. К счастью, не сложилось такой ситуации, что доступ нам открыт только в пределах страны. Сохранилось много направлений, к ним прибавились даже новые. Рассказываем, куда можно запланировать отпуск сейчас.

Также сообщалось, что и в Россию туристы могут «повалить». Например, Иран хочет отправить в Северную столицу по меньшей мере — миллион туристов.