От коронавируса скончались 38 жителей страны

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 13 009 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 38 человекк скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению со средой, 16 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 17% и составило 1403 человека.

Ранее сообщалось, что рак — серьезнейшее заболевание, волшебную таблетку от которого пока так и не придумали. Однако врачи-онкологи уверяют, что сидеть сложа руки, если вас ничего не беспокоит — нельзя. Стал известен единственный способ вовремя обнаружить рак.

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