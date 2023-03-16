Нашлись покупатели для фабрики IKEA в Тихвин

Уже в марте этого года фабрики IKEA в Тихвине, Вятке и Новгороде могут быть присвоены новым владельцам. Например, фабрики в Тихвине и Вятке хочет приобрести «Лузалес», а в Новгороде — «Инвест Плюс». Такую информацию опубликовал «Профсоюз ИКЕА Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

Новые владельцы согласны учесть требования сотрудников о сохранении рабочих мест. Также обсуждается вопрос сохранения уровня зарплаты, ДМС и соцпакета. Однако это под вопросом, в то время как сохранение рабочих мест — однозначно.

Ранее в издании Gazeta.SPb сообщалось, что IKEA решили начать протестовать. Информация об этом опубликована в группе «Профсоюз Икеа Дыбенко» во «ВКонтакте». Сотрудники это филиала стали публиковать фотографии с хештегом «мы остаемся». Эта акция протеста связана с тем, что сеть отказывается от проведения переговоров.