В Петербурге сотрудники IKEA решили протестовать

В Петербурге сотрудники IKEA решили протестовать
Фото: unsplash

В Петербурге сотрудники IKEA решили начать протестовать. Информация об этом опубликована в группе «Профсоюз Икеа Дыбенко» во «ВКонтакте».

Сотрудники это филиала стали публиковать фотографии с хештегом «мы остаемся». Эта акция протеста связана с тем, что сеть отказывается от проведения переговоров, говорится в посте.

«За коллективные переговоры! За право выбора: или сохранить рабочие места, или достойные выходные пособия!», — отмечают протестующие.

Ранее сообщалось, что «Яндекс Маркет» согласовал покупки всех оставшихся на территории России товаров шведской компании IKEA. Они появятся в продаже до конца 2022 года.

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