Смольный попытался оправдаться за низкие показатели бюджета

Последние дни в сети активно разгоняется информация по поводу крайне невысоких показателей бюджет. Власти Петербурга все это время отмалчивались. Сейчас-таки решили дать ответ.

Весь удар принял на себя вице-губернатор Алексей Корабельников. В своем телеграм-канале он написал, что комитет финансов вынужден дать официальный ответ из-за массовых комментариев «диванных критиков».

Он также добавил, что в сравнении с концом февраля 2023 года дефицит бюджета города и вовсе упал в три раза. Он уверяет, что у города есть резервы, которые обеспечивают сбалансированность, но без привлечения кредитов.

Корабельников отмечает что сбоев в финансировании расходов нет: все делается в срок.

Необходимость в проведении секвестра бюджета в настоящее время отсутствует, отметил он.

Ранее Gazeta.SPb писала, что за период с января по февраль 2023 года дефицит Петербурга достиг 71,53 миллиарда рублей. Это 49% от планового дефицита на весь год. Такие данные опубликованы на сайте «Открытый бюджет Санкт-Петербурга».

Так, за два месяца город «заработал» 47,34 миллиарда рублей — а это только 5% от всего объема средств, которые бюджет должен заполучить за 2023 год. В то же время тратил деньги Петербург с куда более быстрыми темпами. За этот же период расходы составили 118,86 миллиарда рублей – 10% от запланированных трат.