Бывший завод Nissan может стать «Лада Санкт-Петербург»

Автопроизводитель «Автоваз» выступил с предложением переименовать бывший завод Nissan. Его могут назвать «Лада Санкт-Петербург». Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.

Он считает, что это название нужно утвердить не только на правлении и совете директоров, но и с правительством Петербурга. Уже предложение о переименовании внесено. Теперь «Автоваз» ждет, когда его рассмотрят.

Ранее стало известно, что ФГУП «НАМИ» (подведомственно Минпромторгу РФ), приобрел все российские aктивы Nissan.

Также Gazeta.SPb писала, что вице-премьер и по совместительству глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что может стать с заводом японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге.

По словам чиновника, он может отойти ФГУП «НАМИ». Сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос.