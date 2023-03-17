Бывший завод Nissan может стать «Лада Санкт-Петербург»

Автопроизводитель «Автоваз» выступил с предложением переименовать бывший завод Nissan. Его могут назвать «Лада Санкт-Петербург». Об этом рассказал глава компании Максим Соколов.
Он считает, что это название нужно утвердить не только на правлении и совете директоров, но и с правительством Петербурга. Уже предложение о переименовании внесено. Теперь «Автоваз» ждет, когда его рассмотрят.
Ранее стало известно, что ФГУП «НАМИ» (подведомственно Минпромторгу РФ), приобрел все российские aктивы Nissan.
Также Gazeta.SPb писала, что вице-премьер и по совместительству глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что может стать с заводом японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге.
По словам чиновника, он может отойти ФГУП «НАМИ». Сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос.
Кроме этого, Gazeta.SPb сообщала, что за 2022 год производство всех элементов автомобилей на территории Российской Федерации упало на 60%