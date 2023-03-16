Японский концерн Toyota в Санкт-Петербурге может уйти «НАМИ»

Вице-премьер и по совместительству глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что может стать с заводом японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге.

По словам чиновника, он может отойти ФГУП «НАМИ». Сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос. Поясним, что производство на этом заводе встало еще 4 марта прошлого года, а после — уже в сентябре — было принято решение и вовсе закрыть завод. Причина — невозможность поставок нужных комплектующих, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за 2022 год производство всех элементов автомобилей на территории Российской Федерации упало на 60%. Gazeta.spb решила узнать у автоэксперта Дмитрия Попова, сколько времени понадобится отечественному авторынку, чтобы поправить данную ситуацию.