В Петербурге метростроители собирают проходческий щит «Надежда»

АО «Метрострой Северной Столицы» готовится к старту проходки для продолжения зелёной — Невско-Василеостровской — ветки метро. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для этих целей метростроители приступили к монтажу проходческого щита «Надежда» диаметром 10,56 метра. Пока что подрядчики смонтировали две технологические тележки, последнюю в скором времени опустят в тоннель.

Интересно, что щит круглосуточно монтируют 80 человек, все запчасти поступают по плану. Также метростроители поделились интересным фактом: при ремонте режущего элемента щита применяли настоящую танковую броню.

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге открыли первый в России центр оценки квалификаций в области беспилотных авиационных систем. В дальнейшем по России планируется открыть 85 таких центров. Такие данные озвучил председатель Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко.