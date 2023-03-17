Таиланд планирует продлить для россиян 45-дневный безвиз еще на год

Таиланд хочет продлить для россиян 45-дневный безвизовый режим еще на год — до 31 марта 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

На данный момент такое решение еще только в стадии рассмотрения, но с большей долей вероятности визовое послабление будет продлено, говорят местные власти.

При этом власти Таиланда рассчитывают, что в 2023 году приедут 1 миллион туристов из России и 5 миллионов — из Китая. В совокупности с туристами из других стран показатель может достигнуть 25-30 миллионов человек.

В 2019 году было 40 миллионов иностранных туристов. Из них из России — 1,47 миллиона туристов.

Ранее Gazeta.SPb делала расширенный материал о том, куда же сейчас могут полететь отдыхать россияне. И нет, выбор не ограничен одними Турцией и Таиландом, вариантов — масса. Угодить получится любому туристу.