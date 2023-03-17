Минздрав рассказал, как побороть бессонницу

Многих по ночам мучает бессонница. Спасаться различными снотворными не всегда хочется. Сразу возникает мысль: а вдруг навредит? Однако оставаться с бессонницей многим тоже не хочется: это может вызвать гипертонию, потерю внимания и концентрации, сложности с иммунной системой.

Как ни странно, но медики советуют смотреть сериалы перед сном. Сомнолог, заведующий отделением медицины сна Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава России Михаил Полуэктов, считает, что поможет именно это.

С его слов, под сериал организм уходит в более спокойную и расслабленную фазу, а нервная система как никогда отдыхает.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что даже здоровый образ жизни и сбалансированное питание не всегда гарантируют достаточное содержание в организме всех необходимых ему веществ и витаминов. О том, как выявить их нехватку, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.