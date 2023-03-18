Из Петербурга могут полететь самолеты в Иран

В скором времени жители Санкт-Петербурга смогут воспользоваться прямым авиарейсами до Ирана. Об этом рассказал заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян.

«У нас сейчас есть 11 авиарейсов между Тегераном и Москвой. Скоро будут рейсы (из Ирана – прим. ред.) в Казань и в Санкт-Петербург», – поделился он, отметив на вопрос, станет ли больше воздушный рейсов между городами Ирана и Российской Федерации.

Али Асгар Шалбафиян отдельно подчеркнул, что для туристов могут представлять интерес все города страны. В каждом из них есть свои уникальные достопримечательности, пишет ТАСС со ссылкой на слова министра.

Отдельное внимание в своей речи Шалбафиян уделил внешнему виду российской столицы. По его словам, Москва оказалась очень чистым городом с хорошо налаженным освещением.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что российское правительство намерено сделать авиаперелеты по территории страны более доступными. На эти цели было выделено полмиллиарда рублей.