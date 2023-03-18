Поехали! Электросамокаты возвращаются в Петербург

На территории Санкт-Петербурга все чаще стали замечать электросамокаты. В преддверии нового сезона каршеринговые компании Северной столицы готовят площадки для потенциальных клиентов.

Согласно данным, поступающим из средств массовой информации, индивидуальные транспортные средства видели у станции метро «Площадь Восстания».

Предполагается, что первые пассажиры смогут встать на электросамокаты уже в понедельник, 20 марта. Правда, для проезда им будет доступен не весь Санкт-Петербург.

Так, по сведениям, опубликованным пресс-службой горадминистрации, новое соглашение между комитетом по транспорту и каршеринговыми компаниями вводит на территории Северной столицы «запретные зоны». Перемещаться по ним на электрических «скакунах» будет запрещено.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что из оперативных сводок следует снижение числа происшествий, в которые были вовлечены электросамокаты.