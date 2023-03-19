Зарубежный сериал предсказал грустное будущее Петербурга

В пятницу, 17 марта состоялась премьера нового сериала «Экстраполяция». ТВ-шоу показало будущее Санкт-Петербурга в условиях апокалипсиса.

В новом сериале, действия которого происходят в 2037 году, зрителям демонстрируется нерадостное будущее мира и, в том числе, Санкт-Петербурга. Леса, охваченные пламенем, протесты – вот какие картины Северной столицы рисуют перед смотрящими создателями.

В рамках первого эпизода у зрителей есть возможность рассмотреть желтое небо за окном вымышленного ресторана «Мариинский дворец». Километры лесов Санкт-Петербурга полыхают огнем, что соответствующим образом сказывается на городе: он охвачен дымом и смогом. Недовольные ситуацией экоактивисты протестуют на улицах.

Примечателен и актерский состав новой ленты, куда вошли такие звезды как Кит Харрингтон, Тоби Магуайр и Марион Котийяр.

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