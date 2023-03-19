Российским артистам могут ограничить доступ к соцсетям

Российским артистам могут перекрыть доступ к запрещенной соцсети, которую они могут использовать для общения с фанатами. Соответствующее обращение в министерство культуры РФ сделала партия «Коммунисты России».

«Призываем министерство культуры РФ инициировать запрет для всех отечественных исполнителей, артистов эстрады, использования экстремистской сети […]», – высказался председатель партии Сергей Малинкович.

По его мнению, в обратной ситуации артист должен быть подвергнут санкционному воздействию. В частности, ему должны закрыть доступ на любые площадки в Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что известная российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом «МакSим», извинилась перед фанатами в социальных сетях за сорванный концерт. Во время выступления ей стало плохо, и она не смогла завершить его.