Суд не дал петербуржцу взыскать миллион с игровой компании

Суд не поддержал иск жителя Санкт-Петербурга, который хотел потребовать с компании Sony почти миллион рублей компенсации за нарушение его потребительских прав. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В связи с политикой компании возможности сервиса «PlayStation Network», используемого для реализации сетевых функций одноименной игровой консоли, на территории Российской Федерации были ограничены.

По словам истца, это лишило его возможности приобретения новых единиц игровой валюты, без которых он не в состоянии развиваться как игрок и побеждать соперников. Таким образом, использование игры для него теряет смысл.

«Суд не согласился с доводами истца о том, что на спорные правоотношения распространяются положения Закона РФ “О защите прав потребителей”», – сообщили в пресс-службе, отметив, что условия обслуживания, с которыми петербуржец согласился, позволяют компании в одностороннем порядке изменять ассортимент реализуемых в «PlayStation Store» продуктов.

Таким образом, траты истца на игру – а он заплатил за указанные единицы валюты более 700 тысяч рублей – это не убытки, а следствие приобретения товара. В требовании компенсации суд истцу отказал.

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