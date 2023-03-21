Житель Ленобласти заложил взрывное устройство в квартире своих соседей

Из-за личной неприязни житель Ленобласти решил своим троим соседям по коммунальной квартире подложить взрывное устройство. Об этом сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, реализовать это он хотел с целью убийства. Все случилось в Кировском районе Ленобласти. Мужчина сам изготовил взрывное устройство. Он дистанционно им управлял, однако по каким-то причинам оно не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия, уточняют в ведомстве.

Сейчас мужчину заключили под стражу, а дело направили в суд, говорят в следственном комитете региона.

Ранее сообщалось, что в Колпино водитель фуры попал под статью уголовную статью. Причина — смертельное ДТП. Как говорят в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, все случилось 20 марта около 10:00 утра.