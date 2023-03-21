Инфляция в Петербурге решила поубавить обороты

В Северо-Западном главном управлении Банка России уверяют, что в Петербурге годовая инфляция стала сбавлять обороты. Так, по итогам февраля 2023 года аналитики зафиксировали, что она «поджалась» на 1,33 процентных пункта. Так, в результате она составила 10,18%, говорят в пресс-службе ведомства.
Почему же так произошло? Говорят, что больший вклад сделала коррекция цен на овощи. Например, за месяц до этого огурцы в Петербурге дорожали быстрее, чем в других городах СЗФО.
В Ленобласти показатель тоже не велик. Он упал с 11,31% до 10,66% (первый показатель — январь, второй — февраль).
Ранее сообщалось, что на данный момент в России нет повода для поднятия цен на рис. Однако на такой шаг могут пойти непосредственно ритейлеры. Почему так может произойти, читайте в материале Gazeta.SPb.