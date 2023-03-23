Правовой Саммит пройдет с 31 мая по 2 июня в Петербурге

31 мая — 2 июня в Санкт-Петербурге соберутся юристы со всей России. Саммит во второй раз откроется для коллег, которым он уже успел полюбиться, и для новых участников. Юристы обсудят актуальный правовой порядок и вдохновятся живым общением с коллегами.

Деловые сессии пройдут параллельно в трех залах музея «Эрарта». Сочетание современного искусства и правовой программы атмосферно дополнит друг друга.

Программа Саммита составлена с участием глав правовых департаментов топ-500 российских компаний. Темы выступлений подобраны исходя из повседневных задач, с которыми сталкиваются юристы. Это новые стандарты отрасли, работа с рисками, налоговые споры и банкротство, судебное представительство, потребительский экстремизм и преюдиция, личный бренд юриста и создание профессионального комьюнити.

Первый день Саммита посвящен вопросам юридического образования и трудоустройства молодых специалистов. Преподаватели и студенты примут участие за счет Организаторов. В вузовский день запланированы встречи студентов и преподавателей с работодателями — руководителями юридических департаментов больших компаний.

К выступлению на Саммите приглашены более 100 спикеров. Среди выступающих юристов — лидеры международных юридических рейтингов и победители профессиональных конкурсов. Для участников свои доклады готовят начальники юридических отделов крупнейших российских компаний, управляющие партнеры юрфирм, главные редакторы профессиональных СМИ.

Петербургский Правовой Саммит организует Группа Актион Право при поддержке Пепеляев Групп.

www.pravosummit.ru