Мишустин: Россия перенесла сильнейший санкционный удар

Российская Федерация перенесла «санкционный удар», с которым не приходилось сталкиваться ни одному другому государству в новейшей истории. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», – высказался он в рамках выступления перед Государственной Думой с отчетом о работе федерального кабмина в прошлом году.

Следует отметить, что после того, как Европейский союз (ЕС) ввел десятый пакет санкций, под них попали 205 компаний из Российской Федерации и 1473 физических лица. Все их активы был наложен арест при том, что любые организации и граждане, находящиеся на территории Европы, не могут оказывать им какую-либо поддержку.

Более того, граждане России, внесенные в санкционные списки не могут въезжать на территорию Европейского союза или следовать через него в другой пункт назначения транзитом.

В то же время, несмотря на вышеназванные методы давления со стороны стран Запада, Россия устояла. Некоторые зарубежные эксперты и политики признали санкции неэффективной мерой воздействия.

«Это провал. Если вам нужно принимать десять пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают», – такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. При этом, по его мнению, новые санкционные пакеты вредят тем странам, которые их вводят. Из-за них в Европе меняется уровень жизни и растут цены.

Как считает Флориан Филиппо, европейским лидерам следовало бы переключиться с санкций на поиск способов разрешения конфликта.

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