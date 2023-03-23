Эксперт по транспорту объяснил, с чем связано низкое качество дорог

С приходом весны на территории Российской Федерации начинается процесс ремонта и обновления автомобильных дорог. Проблемы с дорожным покрытием, начинающиеся с конца зимы, эксперт по транспорту Роберт Ян объяснил безалаберностью тех, кто его укладывал.

По его словам, с федеральными трассами ситуация гораздо лучше, и это несложно объяснить, учитывая, что за их выполнение нужно отчитываться перед высшим руководством.

«Туда вкладывают денежные средства, которые выделяются федеральными программами. Когда они завершаются, новых денег уже не будет, средства будут тратить на новые проекты», – цитирует слова главного редактора «Бюро ИКС» Роберта Яна телеканал 360.

Как он объяснил, ремонт муниципальных дорог проводится в соответствии с региональными целями. Проблемы в системе управления регионом сказываются и на дорожной ситуации: магистралями начинают заниматься как получится.