Эксперт по транспорту объяснил, с чем связано низкое качество дорог

С приходом весны на территории Российской Федерации начинается процесс ремонта и обновления автомобильных дорог. Проблемы с дорожным покрытием, начинающиеся с конца зимы, эксперт по транспорту Роберт Ян объяснил безалаберностью тех, кто его укладывал.

По его словам, с федеральными трассами ситуация гораздо лучше, и это несложно объяснить, учитывая, что за их выполнение нужно отчитываться перед высшим руководством.

«Туда вкладывают денежные средства, которые выделяются федеральными программами. Когда они завершаются, новых денег уже не будет, средства будут тратить на новые проекты», – цитирует слова главного редактора «Бюро ИКС» Роберта Яна телеканал 360.

Как он объяснил, ремонт муниципальных дорог проводится в соответствии с региональными целями. Проблемы в системе управления регионом сказываются и на дорожной ситуации: магистралями начинают заниматься как получится.

дороги дорожные работы ремонт дорог


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный заявил о расширении городского автобусного парка
В Петербурге из сизо вышел экс-сенатор, обвиняемый в хищении почти ...
Новый генплан примут в Петербурге до конца 2023 года
Диетолог рассказала, чем полезно овсяное молоко
Правительство взялось за трудоустройство инвалидов
В конце марта петербуржцев удивит редкое астрономическое явление
МУС ответил на «угрозы», связанные с арестом Путина
Эксперт по транспорту объяснил, с чем связано низкое качество дорог