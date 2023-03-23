Диетолог рассказала, чем полезно овсяное молоко

Овсяное молоко постепенно набирает все большую популярность. При этом некоторые по-прежнему считают, что замены обычному продукту просто не может быть. О том, чем же все-таки полезно овсяное молоко, рассказала диетолог Валерия Лавски.

«Овсяное молоко, особенно изготовленное из цельного овса, содержит большое количество клетчатки, что влияет на работу кишечника, а значит – очищает организм», – объяснила она в эфире телеканала «Санкт-Петербург», отметив, что овсяное молоко также может быть использовано для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом, добавила Валерия Лавски, овсяное молоко представляет дополнительную пользу для худеющих за счет своей низкой калорийности. Кроме того, в продукте содержатся витамины группы В и магний – они способствуют детоксикации печени и похудению.