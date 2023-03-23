Эксперты оценили сервис private banking на российском рынке

МКБ Privat banking стал лучшим по результатам исследования аналитиков консалтингового агентства Franh RG в номинации «Private banking в России 2022»

Cогласно аналитике Frank RG респонденты отметили, что в МКБ Private banking подходили индивидуально к их запросам и предлагали гибкие условия по ипотечным и потребительским кредитам. Банк выдал кредитов на самую большую сумму на российском рынке в сегменте private banking в 2022 году.

«В 2022 году мы оказались в новой реальности, тем не менее продолжали общаться с нашими клиентами честно, открыто и не стали прибегать к «коробочным решениям». Благодаря этому многие закрыли свои вопросы здесь и сейчас. К примеру, приобрели жилье себе, своим близким или купили коммерческую недвижимость для последующей сдачи в аренду. Мы ценим доверие клиентов, и делаем все, чтобы они получили максимум», — рассказал Газете.СПб Юрий Бабин, руководитель МКБ Private banking.

В исследовании изучили модели обслуживания клиентов private banking, которые разместили финансовые активы на сумму более 75 млн рублей, в 16 российских банках.

Эксперты Frank RG опросили более 1 000 российских владельцев крупных капиталов, чтобы понять их потребности и предпочтения. В агентстве изучили: качество услуг и сервисов в банках; банковские карты и условия по рассчетно-кассовому обслуживанию; депозитные и кредитные продукты на рынке; инвестиционные продукты и нефинансовые услуги и привилегии.