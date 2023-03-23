Жертвами COVID-19 в Петербурге стали 10 человек

Коронавирусная инфекция продолжает постепенно распространяться среди Россиян, приводя к летальным исходам. Согласно данным портала «Стоп коронавирус» за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали десять новых смертей.

При этом общее число тех жителей города, кому за последние 24 часа не посчастливилось заразиться, составило 1336 человек – такое количество случаев подтвердили медики Северной столицы.

Осложнения, связанные с COVID-19, в свою очередь, привели к тому, что 139 петербуржцам потребовалась госпитализация, сообщает «NWPress». Нельзя не упомянуть и о том, что за указанный период справиться с болезнью удалось 1616 жителям Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что коронавирусная инфекция в Санкт-Петербурге была отнесена к категории сезонных заболеваний. Тем не менее, врачи пока не готовы списать ее со счетов.