Печальный итог: поиски тел друга и брата утонувшего основателя Cream Soda прекратились

Водолазы закончили искать тела друга и брата одного из основателей группы Cream Soda – Дмитрия Свиргунова. Поисками занимались три дня после того, как компания молодых людей провалилась под лед на Волге в Ярославской области.

По словам начальника центра обеспечения действий по ГО и ЧС пожарно-спасательной службы Ярославской области Олега Беловошина, дальнейшие поиски нецелесообразны. Предположительно, тела снесло далеко вниз по течению.

«Мы обследовали больше девяти тысяч квадратных метров за трое суток. Вы представьте, что человек полусогнутый обходит всю эту территорию и щупает руками – такая это работа», – цитирует его слова РИА Новости.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что семья Дмитрия Свиргунова получит деньги от лейбла Cream Soda – Stvol. Об этом сообщили в официальном telegram-канале коллектива.