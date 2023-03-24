В Ленобласти мужчина попытался ограбить магазин, угрожая бутылкой

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Пушкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как пишет ведомство в своем телеграм-канале, в полицию обратилась 49-летняя продавец магазина. С ее слов, 16 марта в магазине на Колпинском шоссе неизвестный мужчина попытался украсть деньги из кассы. При этом он всем угрожал стеклянной бутылкой. Довести дело до конца он так и не смог, поэтому сбежал с места происшествия.

Вчера, 23 марта, на него завели уголовное дело. В этот же день по улице Центральной поселка Детскосельский задержан 51-летний подозреваемый в причастности к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в кражах у пенсионеров.