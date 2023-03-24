Коронавирус «убил» девять жителей Санкт-Петербурга

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки, 23 марта, в Петербурге зафиксирован 1383 случая инфицирования коронавирусом. При этом госпитализировать пришлось 95 жителей города. Скончались от заболевания девять горожан.

Однако есть и хорошие новости: выздоровевших тоже немало. Например, в Петербурге таких за сутки 1261 человек.

В общем и целом, с начала пандемии коронавируса, в городе на Неве официально подтвердились 1 909 349 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Пушкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также стало известно, что в нижнем парке государственного музея-заповедника «Петергоф» с 23 марта начали снимать футляры со скульптур Большого каскада.