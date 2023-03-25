От коронавируса скончались восемь жителей Петербурга

Коронавирусная инфекция продолжает постепенно распространяться среди Россиян, приводя к летальным исходам. Согласно данным портала «Стоп коронавирус» за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали восемь новых смертей.

При этом общее число тех жителей города, кому за последние 24 часа не посчастливилось заразиться, составило 1344 человек – такое количество случаев подтвердили медики Северной столицы.

Осложнения, связанные с COVID-19, в свою очередь, привели к тому, что 113 петербуржцам потребовалась госпитализация. Нельзя не упомянуть и о том, что за указанный период справиться с болезнью удалось 1347 жителям Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на базе петербургской школы №372 запустят экспериментальное меню. Оно все также будет соответствовать нормам СанПиН, однако повара и работники пищеблока пройдут переобучение на базе и по стандартам компании-партнера