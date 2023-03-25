В апреле парк Монрепо закроют

С 17 апреля парк Монрепо в Выборгском районе Ленобласти закроют на просушку. Вновь доступен для посещения он будет только с 30 апреля.

Ранее на время просушки парка попасть в него все-таки было можно, но только если организованной группой и в сопровождении сотрудника музея-заповедника. Тогда на территории парка можно было находиться не более полутора часов.

Поясним, что просушка — это традиционное мероприятие. Это необходимо для подготовки дорожек, газонов и деревьев к летнему сезону.

Ранее сообщалось, что казалось бы, все уже знают, что на календаре весна и лезть на лед не стоит. Однако есть и те, кому «закон не писан». Такой случай произошел и в пятницу, 24 марта, в Ленинградской области.

Также стало известно, что раньше люди боялись конкуренции в своих сферах деятельности с другими людьми. Теперь же нам на пятки наступают технологии — в лице роботов.