Пулково меняет расписание

В Петербурге аэропорт Пулково меняет свое расписание на весенне-летний режим работы. Сейчас аэропорт готовится к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного порта города. Полностью аэропорт переходит на новое расписание с 26 марта.

На данный момент проводится проверка состояния покрытий взлетно-посадочных полос, перронов, мест стоянок самолетов. Для этого уже подготовлены 170 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что паре рэпера Джигана и блогерши и бизнес-вумен Оксаны Самойловой, кажется, все совсем не сладко. Так, сама Оксана недавно призналась, что они с Джиганом уже вместе не живут, сам рэпер и вовсе снял обручальное кольцо и светится в сети без него.

Стало известно, что некоторые, когда не могут отпустить прошлый отношения, вовсю следят за своими бывшими в социальных сетях. Петербуржец пошел дальше — стал следить вживую.

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