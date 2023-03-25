В больнице Боткина зарегистрировали 2221 пациента с ВИЧ за год

В инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге в 2022 году зарегистрировали 2221 пациента с ВИЧ-инфекцией. Такие данные привели в комитете по здравоохранению Петербурге.

В 2021 году с этим заболеванием здесь были 1917 человек, в 2020 – 1949. При этом средний возраст мужчин с этим заболеванием 47 лет, а женщин — 44 года.

Как уточняется, средний возраст женщин с ВИЧ-инфекцией – 44 года, мужчин – 47 лет.

В общем и целом с различными вариантами острого и хронического вирусного гепатита в 2022 году составило 3788 пациентов.

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