Разгрузились к весне: зачем нужны «дни похудения»

Что ж, весна наступила, люди снимают с себя кучу слоев одежды, ведь зима уже отступила. Теперь время худеть, приходить в форму к лету. Один из способов — разгрузочные дни. Рассказываем, насколько этот способ стоит того.

Итак, начнем с того, есть ли польза разгрузочных дней. Фактически, это позволяет снизить суточную калорийность рациона. Это в свою очередь и помогает снизить вес. К тому же в такие дни желудок «отдыхает» за счёт щадящего меню. ‌ Вот только частая ошибка — не корректно составленный рацион. Так, не стоит ограничивать себя так, что вы употребляете только напитки, например. Это приведет вас только к обострению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В целом же, питание стоит подбирать индивидуально, учитывая свою физическую активность и хронические заболевания.

Нужно придерживаться рекомендованного соотношения белков, жиров и углеводов: как правило, это пропорция 1:1:3. Общую калорийность рациона можно снизить на 500 ккал от вашей суточной потребности. В среднем для женщин разгрузочный день должен включать 1500 ккал, а для мужчин — 2000 ккал: так вы не навредите себе, но увидите результат.

Что еще важно знать при соблюдении разгрузочных дней? Не стоит усердствовать с физической нагрузкой, не забывайте пить 1,5-2 литра в сутки. Можно также пить некрепкий чай и кофе. Не начинайте разгрузку, если не уверены, что сможете продержаться до конца дня.

Как часто можно разгружаться? Специалисты рекомендуют это делать 1–2 раза в месяц.

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