В Челябинске 7-летнего ребенка заметили на карнизе балкона

В Челябинске жители заметили на карнизе балкона четвертого этажа ребёнка и вызвали спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале.

К месту происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части. Они, с помощью автолестницы, эвакуировали семилетнего ребенка. После осмотра медиками, ребенок передан полиции.

Как рассказал сам мальчик, дома он был один, а на карниз вылез, чтобы достать упавшую игрушку.

Ранее сообщалось, что спасательный отряд Новой Ладоги выловил пятерых горе-рыбаков. При этом одного из них вытащили из полыньи.

Также мы сообщали, что в Санкт-Петербурге спасатели достали со льдины собаку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале. Все случилось 24 марта вечером. Очевидцы заприметили в акватории Финского залива собаку на льдине.