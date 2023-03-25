На улице Коллонтай выгорел автомобиль

Сегодня, 25 марта в 1:30, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре в Невском районе на улице Коллонтай,3. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Как выяснилось, в автомобиле марки «ВАЗ 2106» загорелись сгораемые части. Через 10 минут пожарные смогли потушить огонь.

Сведения о пострадавших не поступали. К месту происшествия от ГУ МЧС выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что петербургские росгвардейцы задержали посетителя магазина, совершившего кражу климатического прибора и других товаров.

Также стало известно, что очевидцы заприметили в акватории Финского залива собаку на льдине. После этого они позвали на помощь спасателей. Собаку зовут Бонита, на ее ошейнике был номер телефона хозяина.