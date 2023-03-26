С 1 апреля в России вступают в силу новые законы

С наступлением второго месяца весны в Российской Федерации начнут действовать изменения, вносимые в законодательство. Нововведения коснутся различных сфер от социальной до торговой.

Прежде всего, необходимо упомянуть изменение, которое коснется получателей социальной пенсии. К ним относятся люди без достаточно страхового стажа, получатели выплат по потере кормильца и инвалиды. Для каждой из этих категорий граждан размер выплаты будет увеличен на 3,3%.

Другое изменение также будет связано с деньгами, но другого характера. Граждане, рассчитывающие на получение микрозайма в онлайн-режиме, будут проходить новую процедуру проверки. Теперь кредитные организации должны проверять все данные потенциального получателя, включая кредитную историю.

Также с 1 апреля уменьшиться количество товара, которое можно приобрести в иностранных магазинах. Теперь посылка должна стоить не более 200 евро, а весить – до 31 килограмма. Самостоятельный вывоз допускается для покупок, стоимость которых не превышает 500 евро, а вес – 25 килограмм.

Последний, но не по важности пункт списка – это изменения в расчете цены на строительства, которые актуальны для нескольких российских регионов. С апреля цена будет рассчитываться ресурсно-индексным методом, что сделает ее более точной. В первую очередь, это нововведение коснется бюджетных объектов.

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