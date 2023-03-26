Под Петербургом автомобилистка разбилась при попытке уйти от полиции

Ранним утром сегодня, 26 марта, на пересечении улицы Комунны и Ириновского проспекта правоохранители пытались остановить водительницу Ford Focus, ответственную за ДТП. Через некоторое время ее нашли погибшей при аварии в Ленобласти.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в 06:27 полицейские предприняли попытку остановить нарушительницу на пересечении улицы Комунны и Ириновского проспекта. За некоторое время до этого она который совершила на проспекте Ударников и скрылась.

Автомобилистке удалось оторваться от правоохранителей и, набрав скорость, скрыться в стороне Всеволожска. Через некоторое время – в 06:44 – очевидец сообщил о том, что на 34 километре автодороги «Свердлово – Санкт-Петербург» разыскиваемый Ford Focus протаранил фонарный столб. Находившаяся за рулем 34-летняя женщина погибла на месте.

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