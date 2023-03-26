В Петербурге пьяный автомобилист доверил машину бездомному

В Московском районе Санкт-Петербурга произошла весьма необычная авария. Автовладелец, будучи пьяным, доверил машину такому же нетрезвому гражданину без определенного места жительства.

Согласно опубликованной информации, оба мужчины, находившихся в автомобили марки Citroen, были очень пьяны. Гражданин без определенного места жительства, находившийся за рулем, въехал в дерево, после чего оба дебошира попытались скрыться.

«О происшествии в дежурную часть очевидцы сообщили 25 марта», – уточнили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», отметив, что инцидент произошел около 23:15.

Известно, что 38-летний хозяин иномарки познакомился со своим «попутчиком» случайно и, найдя с ним общий язык, доверил бездомному свое транспортное средство. После аварии автовладелец уже не был так уверен в своей «дружбе» с временным водителем.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге каршеринг собрал ДТП-«паровозик».