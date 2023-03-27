Петербуржский убийца супругов получил больше 10 лет в суде

В Санкт-Петербурге Сергея Голованова признали виновным в убийстве супружеской пары, совершенного в августе 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, 30 августа 2021 года осужденный, будучи пьяным и находясь в квартире убитых на Рябовском шоссе, на почве «внезапно возникшей» неприязни напал на супружескую пару. Оба скончались на месте преступления от множественных ран, нанесенных ножом.

Следует отметить, что после совершения убийства, преступник похитил их мобильные телефоны, телевизор, денежные средства, системный блок, игровые наушники. Общая стоимость краденного составила свыше 125 тысяч рублей.

Суд признал Голованова виновным и приговорил к 14,5 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге двое мужчин совершили убийство во время застолья.