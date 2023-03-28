Антиковидные ограничения продолжат действовать в Петербурге

Коронавирус пока что не хочет отпускать из своих объятий Петербург. И, кажется, власти города приняли правила этой игры — продлили антиковидные ограничения еще на два месяца.

Так, губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому коронавирусные ограничения в Северной столице продлены до 31 мая. Предыдущее постановление продлевало их до 31 марта 2023 года. Уточняется, что постановление вступает в силу с даты его публикации.

Контроль за соблюдением постановления возложен на вице-губернатора города Олега Эргашева.

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