Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к следующему испытанию

С середины января знаменитый фигурист Роман Костомаров находится в больнице. Все началось с банальной пневмонии, однако осложнения оказались крайне серьезными — вплоть до некроза, а за ним, соответственно, ампутаций.

Его состояние было непростым, варьируя от критически тяжелого до вполне стабильного. Пройти Костомарову пришлось через множество испытаний и, увы, они не последние. Сейчас его готовят к следующей операции — протезированию.

Как пишет издание Стархит со ссылкой на свой источник в больнице. Так, аппарат ИВЛ Костомарову уже не требуется, сейчас врачи мониторят его, чтобы убедиться в стабильности здоровья.

Роман постоянно находится в полном сознании и мотивирован на то, чтобы начать реабилитацию, говорит источник.

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