В Петербурге могут расширить возможности маткапитала

В Петербурге предлагают разрешить использовать материнский капитал для газификации жилья. Такой проект закона в парламент Петербурга внесли депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. Об этом Четырбок написал в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день трубу с газом бесплатно проводят только к границам земельного участка, а вот фактическое подключение дома к газу — дорогое удовольствие. В совокупности расходы могут достичь 200 тысяч рублей.

Авторы законопроекта считают, что такие расходы неподъемны для молодых семей, поэтому маткапитал мог бы помочь в этом вопросе. При этом такое изменение хотят распространить и на те участки, которые находятся в Ленобласти.

Отметим, в 2023 году размер регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге составляет более 194 тысяч рублей.