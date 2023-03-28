Жертвами коронавируса стали восемь петербуржцев

Коронавирусная инфекция продолжает постепенно распространяться среди Россиян, приводя к летальным исходам. Согласно данным портала «Стоп коронавирус» за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксировали восемь новых смертей.

При этом общее число тех жителей города, кому за последние 24 часа не посчастливилось заразиться, составило 1137 человек – такое количество случаев подтвердили медики Северной столицы.

Осложнения, связанные с COVID-19, в свою очередь, привели к тому, что 124 петербуржцам потребовалась госпитализация. Нельзя не упомянуть и о том, что за указанный период справиться с болезнью удалось 1085 жителям Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в Петербурге предлагают разрешить использовать материнский капитал для газификации жилья. Такой проект закона в парламент Петербурга внесли депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков.