Энтомолог Марьинский развеял мифы о клещах

Энтомолог Вадим Марьинский рассказал, какие мифы существуют о клещах, их сезон как раз вот-вот на подходе.

Он рассказал, что эти паукообразные (да-да, совсем не насекомые) нападают с земли или с травы, а вот на деревья не лезут. Также они очень чувствительны к вибрации, поэтому нападают на жертву, когда та уже очень близка, пишет NWpress.

Что касается мифов, то Марьинский заявил, что проблема клещей не исчезает в том случае, если снег не растаял. Они вполне могут нападать и так.

Помимо этого, он напомнил, что важно тщательно подбирать одежду для похода в лес. Лучше надевать светлые однотонные штаны, чтобы легче заметить этих насекомых, цитирует ученого «Царьград».

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