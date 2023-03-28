На Земле может появиться новый мировой океан

Каких только вестей нам не принесли последние годы, но есть то, что может удивить вас. По информации ученых Лидсского университета, на Земле может появиться новый мировой океан.

Как сообщает «Табло СМИ«, доктор Кристофер Мур предполагает, что через миллионы лет океан образуется на территории Восточной Африки. Он говорит, что сейчас наблюдаются тектонические процессы, как при образовании Аденского залива, который отделяет Восточную Африку от Западной Азии.

Океан может образоваться из-за движения литосферных плит, которые начнут расходиться. Разрушение суши приведет к трещинам и впадинам, так и образуется океан.

Ранее сообщалось, что каждый месяц наши народные избранники принимают новые и новые законы. Апрель не станет исключением. Рассказываем в нашем материале, чего нам с вами ждать на этот раз.

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