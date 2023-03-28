В Ленобласти мужчина угнал авто собственной матери

В Ленинградской области сотрудники дорожной полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем телеграм-канале.

Все случилось 27 марта днем. В полицию обратилась 56-летняя жительница Гатчинского района. Она рассказала, что в ночь кто-то украл ее авто из-под окон дома.

В этот же день вечером на Кузьминском шоссе города Пушкин автомобиль был обнаружен, был введен план «Перехват». Госавтоинспекторы выловили авто, а за его рулем оказался 27-летний сын заявительницы.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции. Автомобиль передан собственнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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