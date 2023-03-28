Айтишники обойдутся? Почему их не привлекает льготная ипотека

Какое-то время назад правительство ввело новый вид ипотеки — специально для айтишников Вот только, кажется, инструмент оказался не столь востребованным. Рассказываем, почему.

Так, гендиректор агентства недвижимости Георгия Патанина, в из компании по этой программе приобретают достаточно дорогое и просторное жилье. Однако, чтобы влезть в эту ипотеку, людям приходится продавать что-то старое. Однако после удается выбрать достаточно хороший вариант, ведь лимит — 30 миллионов рублей.

Он отметил, что сейчас доля IT-ипотеки в Петербурге не превышает 5—7%. Если ставка по таким займам будет дополнительно снижена, то спрос будет ещё выше. Например, при условии снижения такой ипотеки до 2—3%, то количество таких сделок может вырасти в 2 раза, предполагает эксперт.

Сейчас же ситуация все-таки иная. За 2022 год в России выдали 7,6 тысячи льготных ипотек. Общая сумма их превысила 68 миллиардов рублей. Больше всего льготных ипотек выдали в Москве и Петербурге — 1,5 тысячи и 735 соответственно.

Однако по информации издания «Деловой Петербург», как таковой востребованности у этой ипотеки нет, потому что нет возможности приобретать вторичное жилье. Также не была бы лишней и возможность перезаключить ранее взятый ипотечный договор на более выгодных условиях.

А что же по ипотеке в целом? Есть вероятность, что на выдачу ипотеки будут ужесточать условия. По данным Центробанка, примерно 44% ипотек выдается заемщикам, которым на обслуживание долга требуется отдать примерно 80%. Причина довольно проста — есть риск невыплаты.