Опасная погода не хочет отступать от Петербурга

В Петербурге 28 и 29 марта продолжит действовать желтый уровень погодной опасности. Всему виной — непростые погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.

По данным Росгидрометцентра, в Петербурге с 21:00 28 марта до 09:00 29 марта ожидается снег и обледенение. А в ночь на 29 марта так и вовсе стоит ждать сильного снегопада.

С 21 часа 28 марта до 12 часов 29 марта ожидается налипание мокрого снега.

Водителей по возможности просят отказаться от использования автотранспорта, лучше пересесть с личного на общественный. Особую осторожность необходимо проявлять пешеходам.

Ранее сообщалось, что энтомолог Вадим Марьинский рассказал, какие мифы существуют о клещах, их сезон как раз вот-вот на подходе. Он рассказал, что эти паукообразные (да-да, совсем не насекомые) нападают с земли или с травы, а вот на деревья не лезут