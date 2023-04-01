От коронавируса скончались шесть жителей Петербурга

Коронавирус решил пока не отпускать Северную столицу нашей страны, а наоборот, вцепиться да покрепче. Что ж, ну и мы не пальцем деланные, справляться с болячкой мы уже научились. Как минимум, существует множество антиковидных мер — маски, дезинфекция помещений, антисептические средства, да и банально все та же вакцинация.

Тем не менее пока мы живем рука об руку с этой инфекцией. Так, что касается Петербурга, то по данным на 11.00 1 апреля, заболели 1067 жителей. Также есть и выздоровевшие — 1207 горожан. Также стало известно, что скончались шесть жителей города, а госпитализированы в больницы с осложнениями еще 86 человек.

Ранее стало известно, что сейчас полиция Петербурга проводит проверку по факту конфликта с участием кавалера ордена «Родительская слава». Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.

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